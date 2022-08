Com Bruno Fernandes e Diogo Dalot de início e Cristiano Ronaldo novamente no banco, o Manchester United somou o segundo triunfo seguido na Premier League, ao bater fora o Southampton por 1-0.

Depois da excelente exibição no clássico com o Liverpool em Old Trafford, Bruno Fernandes voltou a estar em evidência.

Depois de ter estado perto de inaugurar o marcador na primeira parte, acabou mesmo por faturar na etapa complementar. Aos 55 minutos, o médio ex-Sporting recebeu um excelente cruzamento de Dalot e atirou colocado, de primeira, para o 1-0 dos Red Devils no St Mary's Stadium e o primeiro golo de Bruno em 2022/23.

Cristiano Ronaldo foi lançado em jogo por Erik Ten Hag aos 68 minutos, os adeptos cantaram o nome dele pouco antes de, por volta dos 80 minutos, ter sido assistido ao joelho direito. Continuou em campo e ainda ensaiou um sprint sem consequências: para o jogo e para o próprio, fisicamente.

Destaque ainda para a estreia de Casemiro. O ex-Real Madrid e FC Porto entrou para uns dez minutos finais que foram de sufoco para os visitantes, salvos por um corte de Diogo Dalot quase em cima da linha de golo já nos descontos.

Com esta vitória, o Manchester United eleva para 6 os pontos somados nesta Premier League após quatro jornadas com duas vitórias e duas derrotas.