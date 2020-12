O Tottenham empatou, mas o Liverpool não aproveitou. Em Craven Cottage, casa do Fulham de Ivan Cavaleiro, os reds empataram a uma bola e continuam a partilhar a liderança com os spurs.

Na primeira parte, o jogo foi de sentido único, e para o Fulham. Surpreendentemente, os homens de Jurgen Klopp – sem Diogo Jota, lesionado –, entraram muito mal no jogo e praticamente não se aproximaram da baliza adversária, ao contrário da equipa da casa, que podia ter ido para intervalo a vencer com uma vantagem mais confortável.

Ivan Cavaleiro, por exemplo esteve em destaque: o português obrigou Alisson a duas defesas apertadas, mas não conseguiu levar a melhor sobre o guarda-redes. Na segunda parte, num lance algo fortuito, voltou a estar perto do golo, mas voltou a perder o duelo com o brasileiro.

Quem não esteve com meias medidas foi Bobby Reid: aos 25 minutos, o jamaicano ganhou espaço no lado direito da área e rematou forte e colocado para a baliza de Alisson. Estava feito o 1-0.

O golo de Reid:

No segundo tempo, o Liverpool foi, naturalmente, à procura da reviravolta, mas só conseguiu o empate. Os campeões ingleses foram ameaçando aqui e ali a baliza de Areola, mas sempre com alguma falta de inspiração. Valeu um penálti de Salah à entrada dos últimos dez minutos para salvar um ponto, naquele que foi o quinto jogo da formação orientada por Klopp sem vencer fora de casa para o campeonato inglês.

O golo de Salah:

Assim, Liverpool e Tottenham continuam com os mesmos 25 pontos no topo da tabela classificativa. Na próxima quarta-feira, as duas equipas defrontam-se em Anfield.