O Manchester City fez mais uma exibição de força na Premier League, a poucos dias de receber o Sporting, ao vencer o dérbi com o vizinho United (4-1), a jogar em casa, aumentando a vantagem, no topo da classificação, para mais seis pontos do que o Liverpool. Kevin de Bruyne, com dois golos e uma assistência, foi a grande figura da equipa de Pep Guardiola. O rival de Old Trafford ainda ameaçou entrar na luta, com um grande golo de Jadon Sancho, mas acabou por sucumbir à evidente superioridade dos «azuis».

Duas equipas que entraram em campo com baixas importantes, com o City privado de Ruben Dias e o United sem poder contar com Cristiano Ronaldo, ambos com problemas físicos. A equipa da casa entrou forte e adiantou-se no marcador, logo aos 5 minutos, com Bernardo Silva a trabalhar bem sobre a esquerda e a cruzar atrasado para a finalização fácil de De Bruyne.

Com o City todo inclinado para o ataque, o United ainda conseguiu aproveitar uma falha da equipa de Guardiola para chegar ao empate, aos 22 minutos, numa transição rápida, com Paul Pogba lançar Jadon Sancho que, sobre a esquerda, puxa para dentro, deixando Walker e Stones fora do lance, para depois bater Ederson com um remate colocado. Um grande golo que espicaçou o City que reagiu em força.

Os minutos seguintes foram terríveis para o United, sem braços para travar a invasão azul. Logo a seguir Phil Foden atirou à barra e, aos 28 minutos, o City estava de novo na frente do marcador. Um golo que resultou de uma sessão de tiro ao boneco. Um primeiro remate de Foden defendido por De Gea, uma segunda tentativa de Bernardo Silva, também afastada pelo guarda-redes espanhola, mas à terceira De Bruyne atirou a contar. Até ao intervalo, só deu City com o United concentrado em aguentar a curta diferença no marcador e com De Gea a aplicar-se entre os postes para evitar o descalabro.

O City voltou a entrar forte no segundo tempo, com controlo total sobre o jogo e oportunidades em catadupa até que, aos 69 minutos, já depois das primeiras mudanças nos bancos, chegou o terceiro golo do City. Um pontapé de canto atrasado de De Bruyne e bomba do argelino com o pé esquerdo para as redes de De Gea.

Ainda faltavam mais de vinte minutos, mas estava feito e não foi preciso esperar muito mais para Guardiola começar a gerir as suas principais peças, sem que o City abdicasse do controlo total sobre o adversário. De Gea, com uma grande defesa, ainda negou um golo cantado a João Cancelo, mas já não conseguiu travar o segundo de Mahrez, já em tempo de compensação, confirmado pelo VAR, depois de assinalado fora de jogo.

O Manchester City aumenta, assim, a vantagem sobre o Liverpool para seis pontos no topo da classificação da Premier League, enquanto o Manchester United perde o quarto lugar para o Arsenal. A equipa de Pep Guardiola vai agora, na próxima quarta-feira, receber o Sporting, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, já depois de ter vencido em Alvalade por 5-0.