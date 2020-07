O Manchester City goleou esta terça-feira na deslocação ao terreno do Watford, por 4-0, em jogo da 37.ª e penúltima jornada da Premier League.

Com João Cancelo e Bernardo Silva no onze titular da equipa de Pep Guardiola, os citizens começaram a construir a goleada à meia hora de jogo, com uma bomba de Sterling que só parou no fundo das redes.

Dez minutos depois, novamente Sterling: o internacional inglês foi chamado a converter o penálti, permitiu numa primeira instância a defesa de Foster, mas na recarga não desperdiçou e bisou.

No segundo tempo, o City chegou à goleada em três minutos: Phil Foden fez o 3-0 aos 63 minutos, numa recarga, e aos 66m foi Laporte a cabecear para o fundo da baliza do adversário e a fazer o 4-0 final.

Com este resultado, o Manchester City soma a quarta vitória consecutiva e segue na segunda posição da tabela classificativa, com 78 pontos. Já o Watford segue com a corda ao pescoço, já que tem apenas três pontos de vantagem em relação aos lugares de despromoção. A última jornada será decisiva.