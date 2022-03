O Manchester City foi até ao terreno do Crystal Palace empatar a zero e pode ter complicado as contas do título na Premier League.

Bernardo Silva e João Cancelo foram titulares e foi mesmo o lateral português quem teve nos pés uma das melhores oportunidades do encontro, com um remate de fora da área que esbarrou no poste (27m).

Apesar da superioridade ao longo da partida, os citizens tiveram muitas dificuldades em definir no último terço e nem o pressing final deu frutos. Pep Guardiola, curiosamente, não fez qualquer substituição.

O Palace não se remeteu a tarefas defensivas e também somou um par de boas oportunidades durante os noventa minutos.

Com este nulo, o Manchester City continua na liderança, com 70 pontos. O Liverpool, que tem menos um jogo, soma 66, podendo ficar a apenas um da turma do Etihad, caso vença no acerto de calendário. Já o Palace, segue em 11.º, com 34 pontos.