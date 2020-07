As imagens da equipa do Manchester City a fazer a guarda de honra ao novo campeão Liverpool têm sido partilhadas como mostra de desportivismo, mas há polémica em torno de um jogador: Bernardo Silva.

O jogador português esteve na formação de copo na mão, ainda a beber, sem aplaudir os jogadores dos Reds que passavam e ainda saiu da guarda de honra mais cedo. Um comportamento que não passou despercebido às redes sociais. Foram muitos os que o criticaram pela atitude, mas também muitos os que o defenderam.

Veja as imagens:

The Reds are out to a guard of honour at the Etihad 👏🔴#MCILIV pic.twitter.com/oVuEuBUR0n