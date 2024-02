O Manchester City aproximou-se esta segunda-feira da liderança da Premier League, à boleia do triunfo fora de portas, por 3-1, no reduto do Brentford, na partida que encerrou a 23.ª jornada.

Com Rúben Dias e Bernardo Silva entre os titulares – além de Haaland, que retoma a titularidade, dois meses depois – a primeira parte foi um quebra-cabeças para a turma de Guardiola, que deu por si em desvantagem aos 21m, quando Maupay inaugurou o marcador. O passe bombeado pelo guarda-redes Flekken nas costas da defesa forasteira lançou a corrida do avançado francês que, na cara de Ederson, não se fez rogado e abriu o marcador.

Em cima do intervalo, e já depois de Haaland desperdiçar uma oportunidade com apenas Flekken pela frente, o City repôs a igualdade, por Foden. Com o lance aparentemente controlado, Pinnock complicou e ofereceu o golo ao britânico. Por isso, ao intervalo, o marcador anotava 1-1.

Na segunda parte, os campeões ingleses foram donos e senhores das ocorrências, completando a reviravolta por Foden, aos 53m. O «baixinho» agradeceu um corte falhado pela defesa contrária para cabecear para o bis.

E porque não há dois sem três, Foden agradeceu a assistência de Haaland para, aos 70m, desfilar no corredor aberto pela defesa e selar o triunfo dos «citizens». Assim, o avançado atinge os oito golos na Premier League e aproxima-se da melhor época da carreira. Para já, Foden, de 23 anos, regista 14 golos e 10 assistências em 33 jogos.

O melhor que conseguiu foram 16 golos e 10 assistências em 50 jogos na época 20/21.

Assim, o Manchester City sobe ao segundo lugar, com 49 pontos, em igualdade pontual com o Arsenal. De lembrar que o conjunto liderado por Guardiola guarda uma partida em atraso, relativa à 18.ª jornada, na receção a este Brentford. Por isso, aquando do acerto de calendário, os «citizens» poderão «assaltar» a liderança, onde permanece o Liverpool, com 51 pontos.

Na próxima jornada, no sábado, Rúben Dias e Bernardo Silva regressam a Manchester para receber o «aflito» Everton de Beto, Virgínia e André Gomes.

Quanto ao Brentford, as «abelhas» estacionam no 15.º lugar, com 22 pontos, mais três em relação ao Everton, antepenúltimo.