Quatro meses depois, chegou a vendetta citizen.

No final de julho, o Chelsea conquistou a Liga dos Campeões no Porto com uma vitória na final frente ao Manchester City, por 1-0.

Esta tarde, em Londres, os citizens retribuíram o 'carinho' e triunfaram pelo mesmo resultado, em jogo da sexta jornada da Premier League.

Rúben Dias foi novamente capitão na equipa de Pep Guardiola, com mais companhia lusa: João Cancelo foi o lateral-esquerdo, Bernardo Silva jogou no meio-campo com De Bruyne e Rodri.

O trio português – principalmente Bernardo – esteve a grande nível e ajudou a equipa de Manchester a empurrar por completo o Chelsea para o seu meio-campo na primeira parte. As oportunidades de golo não abundaram, é certo, mas é seguro dizer que só deu City na primeira parte.

Uma novidade chamada golo

Os primeiros minutos da segunda parte não trouxeram grandes novidades... a não ser o golo. Os homens de Pep Guardiola continuaram donos da bola, e Gabriel Jesus materializou esse domínio logo aos 53 minutos, com uma assistência feliz de Cancelo.

E isso soltou o Chelsea, finalmente.

Os blues subiram linhas, Tuchel lançou Havertz para o lugar de Kanté e a equipa melhorou. Mas não ao ponto de chegar ao empate, ou sequer incomodar verdadeiramente Ederson – quando houve tentativa disso, Rúben Dias não deixou.

Por isso, estes três pontos assentam que nem uma luva ao Manchester City – que ainda ameaçou aqui e ali no contra-ataque –, quatro meses depois da triste noite citizen no Estádio do Dragão.

Com este resultado, o City sobe ao segundo lugar, em igualdade pontual com Liverpool, Chelsea e United, embora os reds ainda não tenham jogado.