Apesar dos diversos treinadores portugueses que já treinaram, ou ainda treinam, em solo britânico, apenas três figuras do futebol nacional saíram diretamente de Portugal para Inglaterra. Esta sexta-feira, Ruben Amorim tornou-se oficialmente o terceiro.

O primeiro a fazer o percurso foi José Mourinho. Em 2004, o técnico de 41 anos à data, chegou ao Chelsea depois de ser coroado campeão do campeonato português (2x), da Taça de Portugal, da Supertaça, Taça UEFA e, obviamente, da Liga dos Campeões. Em Inglaterra, fez história como o «Special One».

Já em 2011, André Villas-Boas seguiu as pisadas de Mourinho ao fazer exatamente a mesma rota Porto-Londres. Com 33 anos, o agora presidente do FC Porto chegou aos Blues depois de uma época de sonho como treinador dos dragões, onde conquistou a Supertaça, o campeonato, a Taça de Portugal e a Liga Europa. Em Londres acabou por não ter o mesmo sucesso que o anterior e ficou no cargo apenas uma temporada, transferindo-se para o Tottenham posteriormente.

Agora, a 1 de novembro de 2024, Ruben Amorim é anunciado como novo treinador do Manchester United. Posto isso, o técnico de 39 anos é o terceiro a seguir diretamente de Portugal para Inglaterra, o primeiro proveniente de Lisboa e do Sporting. Amorim chega aos Red Devils depois da conquista de três Taças da Liga, uma Supertaça e, principalmente, dois campeonatos em Portugal. Começa assim a história de Ruben Amorim em solo britânico.

Carlos Carvalhal (Swansea), Bruno Lage (Wolverhampton) já treinaram na Premier League. Marco Silva (Hull City, Everton, Watford e atualmente Fulham) e Nuno Espírito Santo (Wolverhampton, Tottenham e atualmente Nottingham Forest) ainda figuram no campeonato inglês.