O Manchester United ainda está na luta por um lugar nas competições europeias, mas agarrar uma vaga na Liga dos Campeões é já um desafio complicado, isto porque Arsenal e Tottenham vão à frente na corrida. O treinador dos spurs, Antonio Conte, avaliou o momento dos red devils e assinalou a competitividade da Premier League.

«Estamos a falar de um grande clube, muito importante, não se esqueçam que na época passada terminou no segundo lugar. Esta época melhoraram o plantel com Varane, Jadon Sancho e Ronaldo e pioraram. Estranho, não? Estão piores. Isso só mostra o quão complicado é o futebol inglês. Não te podes distrair, as equipas estão todas a lutar por alguma coisa até ao fim. Treinar em Inglaterra é um grande desafio para qualquer treinador e a pressão no Man. United é enorme, tens de ganhar troféus, mas as outras equipas também têm o mesmo objetivo», disse o técnico italiano esta quinta-feira em conferência de imprensa.

O Man. United, note-se, é sexto classificado, com 54 pontos, mas tem mais um jogo realizado do que Arsenal e Tottenham. Os gunners seguem em quinto, com 57 pontos, os mesmos dos spurs, que se encontram no quarto posto, o último que dá acesso à prova milionária.

As palavras de Conte: