Que humilhação!

Em jogo da 36.ª jornada da Premier League, o Manchester United foi goleado pelo Brighton, por claros 4-0, confirmando a ausência na Champions em 2022/23.

A formação orientada por Graham Potter foi melhor de início a fim e até pecou demasiado na finalização, caso contrário os contornos do resultado seriam ainda maiores. Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo alinharam de início.

O primeiro golo apareceu em cima do quarto de hora de jogo, pelo equatoriano Moisés Caicedo. De fora da área, o médio disparou rasteiro por entre as pernas de Victor Lindelof e surpreendeu David De Gea.

A equipa da casa somou um par de boas ocasiões na primeira parte, mas o segundo golo só veio depois do descanso. Ralf Rangnick operou duas mexidas ao intervalo e colocou Fred e Cavani para dar mais poderio ofensivo à equipa, mas sem sucesso.

A defesa dos red devils, completamente desorientada, deixou muito espaço à entrada da grande área e Marc Cucurella, após passe de Leandro Trossard, apareceu a rematar de pé esquerdo para elevar a contagem e estrear-se a marcar pelo Brighton (49m).

As «gaivotas» dilataram a vantagem aos 57 minutos. Trossard tocou para Pascal Gross, que trocou as voltas a Raphael Varane antes de bater De Gea.

Depois de duas assistências, Trossard viria mesmo a marcar num lance infeliz de Dalot. Danny Welbeck picou a bola sobre o guardião dos red devils e o lateral português evitou o golo com um corte acrobático, mas a bola esbarrou no médio do Brighton e acabou no fundo das redes.

O Man. United mantém o sexto lugar, que dá acesso à Liga Europa, com 58 pontos. Contudo, o conjunto de Old Trafford tem mais dois jogos realizados do que o West Ham, que surge imediatamente a seguir, em sétimo.