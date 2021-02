O Manchester United empatou a zeros em casa do Chelsea, em jogo da 26.ª jornada da Premier League, e fica a 12 pontos do líder Manchester City.

Num jogo dividido e sem grandes oportunidades de golo, Bruno Fernandes jogou os 90 minutos, mas esteve mais apagado do que o habitual.

Giroud esteve perto do golo numa primeira parte em que os Blues escaparam a uma grande penalidade por mão na bola de Hudson-Odoi. Na segunda parte, Fred num par de ocasiões esteve também quase a inaugurar o marcador, em particular no remate em arco aos 67 minutos de jogo.

Bruno Fernandes também tentou visar a baliza dos «Blues», porém, o médio português não esteve tanto em jogo como habitualmente e a igualdade persistiu até ao final, apesar da pressão criada pelos «Red Devils» nos derradeiros minutos do jogo.

Com este resultado, o Man. United continua no segundo lugar, com 50 pontos, mas já a 12 pontos do rival Man. City. O Chelsea é quinto, com 44 pontos.