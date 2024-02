Uma época aos «soluços». Lisandro Martínez está de regresso ao boletim clínico do Manchester United, uma semana depois de retomar a competição. Bastaram três partidas – e 246 minutos – para o azar voltar a bater à porta do central argentino, ao décimo jogo nesta temporada.

Decorria o minuto 71 da partida ante o West Ham quando Ten Hag foi obrigado a substituir o defesa. Esta segunda-feira, os «red devils» anunciaram que Martínez contraiu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho, pelo que desfalcará o Manchester United por, pelo menos, oito semanas.

De recordar que o defesa, de 26 anos, havia contraído uma lesão no pé em setembro, problema que deixou o argentino arredado dos relvados até aos primeiros dias deste ano.

Assim, Martínez junta-se a Mason Mount, Malacia e Martial no boletim clínico do Manchester United, que segue no sexto lugar da Premier League.