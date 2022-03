O antigo capitão do Manchester United, Roy Keane, não foi nada meigo nas críticas aos jogadores dos red devils, após a derrota no Etihad (4-1).

«A pior coisa que podes dizer sobre o Man. United é que eles desistiram. Em qualquer jogo, desistir é imperdoável. Existem maneiras de perder jogos, todos nós já perdemos, mas a maneira como o United perdeu hoje [este domingo]... Eles pararam de correr, desistiram, os jogadores não correram para trás, é isso que eu não entendo», começou por dizer no seu espaço de comentário na Sky Sports.

«O treinador será criticado pelas táticas, mas os jogadores não correm. É inaceitável e vergonhoso. Os jogadores do United mostraram qualidade ao longo dos anos, mas são o reflexo de onde está a equipa e onde está o clube. Estão muito atrás das outras equipas», vincou.

Keane considerou ainda que o Manchester United «atirou a toalha ao chão» e questionou a qualidade do plantel.

«Existem cinco ou seis jogadores que nunca mais deveriam jogar pelo clube. Foi vergonhoso. O City é uma equipa fantástica e é por isso que eles são campeões. Esperava sque os substitutos que entraram tivessem um impacto, mas eles não estão preparados para correr. Wan-Bissaka, Fred, Maguire, Rashford, e por aí em diante.»

«O City não precisava de estar no seu melhor. Brincaram com eles como fizeram em Old Trafford. Era homens contra meninos, como diz o velho ditado. Eles desistiram e envergonharam-se», finalizou.

Já Gary Neville, descreveu a exibição dos red devils como «embaraçosa» e também acusou os jogadores de desistirem após o 3-1.

«Eles andam pelo campo. Não é nem de longe bom o suficiente. O City jogou de forma brilhante no segundo tempo. Mas o esforço e a intensidade do United nos últimos 20 minutos foram inexistentes», concluiu.