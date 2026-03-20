O Manchester United deixou escapar duas vantagens e empatou na visita ao Bournemouth, 2-2, em jogo da 31.ª jornada da Premier League, que teve o português Bruno Fernandes a abrir o marcador de penálti, a mesma forma como os «cherries» fecharam o resultado depois da expulsão de Harry Maguire.

Depois de uma primeira parte sem golos, na qual Bruno Fernandes ficou perto do golo aos 35 minutos – negado por Petrovic com uma boa defesa em cima da linha de baliza – o nulo foi desfeito pela hora de jogo.

Aos 61 minutos, Bruno Fernandes inaugurou o marcador de penálti, fazendo o seu oitavo golo em 30 jogos oficiais pelo clube esta época.

Porém, e na sequência de um lance em que o Manchester United ficou a pedir penálti por possível falta sobre Amad Diallo, o Bournemouth saiu para ataque e Ryan Christie, com um remate colocado – até pareceu um passe à baliza – fez o 1-1 aos 67 minutos, batendo Lammens.

Quatro minutos depois, os visitantes voltaram para a frente do marcador, com Bruno Fernandes a bater um canto do lado esquerdo e Maguire a atacar a bola para nova vantagem, tendo sido atribuído autogolo a Hill.

Porém, aos 78 minutos, Maguire fez falta para penálti sobre o ex-FC Porto Evanilson e viu o vermelho direto, tendo Kroupi feito o 2-2 da marca dos 11 metros.

O United soma agora 55 pontos no terceiro lugar, mas pode ver o Aston Villa (51) aproximar-se, assim como Liverpool (49) e Chelsea (48). O Bournemouth (que vai em 11 jornadas seguidas sem perder) é 10.º, com 42 pontos, mas à mercê de Fulham (41), Brighton (40) e Sunderland (40), além de poder ser igualado pelo Crystal Palace (39).