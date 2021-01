Bruno Fernandes foi substituído aos 89 minutos no jogo do Manchester United com o Liverpool e mostrou-se furioso com a saída de campo.

O médio português dos «Red Devils» protestou à medida que saía do relvado, tendo o gesto sido destacado pela transmissão televisiva.

Bruno, que não foi decisivo como noutros jogos, cedeu o lugar a Greenwood num jogo que terminou num empate sem golos, em Anfield.