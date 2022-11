O jogo não foi em Old Trafford mas terminou com um golpe de teatro e um final de sonho para Garnacho.

O jovem avançado espanhol fez o golo que valeu a vitória do Manchester United sobre o Fulham, três minutos depois dos 90.

Sem Ronaldo, doente, e Dalot, castigado, o Manchester United jogou apenas com um português, Bruno Fernandes, que teve do outro lado o ex-companheiro de equipa no Sporting João Palhinha como titular da equipa de Marco Silva.

Eriksen abriu o marcador aos 14m, após um remate de Bruno Fernandes que acabou por ser assistência. Já na segunda parte, Daniel James saltou do banco para fazer o empate, antes de Garnacho resgatar o triunfo para a equipa de Ten Hag.

Com este resultado, o Man. United é 5.º classificado com 26 pontos, o Fulham é 9.º com 19.