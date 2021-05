A tarde/noite foi de festa em Old Trafford: voltou a haver adeptos nas bancadas, e, já no sofá, o Manchester United assegurou o segundo lugar da Premier League (já lá vamos), apesar do empate (1-1) na receção ao já despromovido Fulham.

Bruno Fernandes foi titular e capitão do United, e viu, de forma privilegiada, Edinson Cavani abrir o marcador aos 15 minutos com uma ‘chapelada’ monumental sobre o guarda-redes Areola.

O golaço de Cavani:

O Fulham, com Ivan Cavaleiro em campo, chegou ao empate aos 76 minutos, com um golo de Joe Bryan.

Apesar do empate, o United já pode festejar o segundo lugar, graças ao que se passou em Stamford Bridge horas depois: depois da derrota no fim de semana na final da Taça de Inglaterra, o Chelsea «vingou-se» esta noite do Leicester, e bateu os foxes por 2-1.

A equipa de Thomas Tuchel subiu ao terceiro lugar, precisamente por troca com o oponente desta terça-feira, e ajudou o Manchester United a garantir o segundo lugar.

Depois de uma primeira parte sem golos, Rudiger deu vantagem aos blues logo aos 47 minutos, ampliada depois aos 66 minutos, por Jorginho, de penálti.

A 15 minutos do fim, e já com Ricardo Pereira em campo, o Leicester reduziu, por Iheanacho. Em cima do minuto 90, Ayoze Pérez teve nos pés uma soberana oportunidade para fazer o 2-2, mas atirou por cima.

Com este resultado, o Chelsea sobe então ao terceiro lugar da Premier League, com 67 pontos, mais um do que o Leicester, quarto. O Liverpool vem atrás, no quinto lugar, mas com um jogo a menos. Se vencerem na quarta-feira o Burnley, os reds igualam os foxes e tudo se decide na última jornada, sendo que o critério de desempate é a diferença de golos.

Com o resultado de Stamford Bridge, voltamos a referir, sorri também o Manchester United, que garante matematicamente o segundo lugar, pois soma 71 pontos e, portanto, já não pode ser alcançado pelas equipas acima referidas.

Campeão City cai em Brighton com noite para esquecer de Cancelo, Leeds vence

Já o campeão Manchester City caiu em Brighton, ao perder frente à equipa local, por 3-2, num jogo que João Cancelo não quererá recordar tão cedo, já que o lateral português foi expulso logo aos dez minutos – Rúben Dias e Bernardo Silva também foram titulares.

Cancelo viu o vermelho numa altura em que a formação de Guardiola já estava em vantagem, fruto de um golo de Gundogan aos dois minutos, mas essa vantagem ainda foi ampliada no início da etapa complementar, aos 48 minutos, por intermédio de Foden.

Em superioridade numérica, no entanto, o Brighton ainda conseguiu dar a volta ao jogo: Trossard reduziu aos 50 minutos, Webster empatou aos 72m e Dan Burn fez o 3-2 final aos 76m.

O resumo do Brighton-Manchester City:

Já o Leeds venceu em casa do Southampton, por 2-0. Patrick Bamford (73m) e Tyler Roberts (90+5m) fizeram os golos da equipa de Bielsa, que não contou com Hélder Costa.

[Artigo originalmente escrito às 20h03, só com os jogos de Manchester United e Leeds, e atualizado às 22h50 com as vitórias de Chelsea e Brighton]