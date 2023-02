O Fulham e o Wolverhampton empataram nesta sexta-feira num jogo «quentinho» e que teve muitos portugueses e jogadores bem conhecidos de Portugal em ação.

E um desses lances foi mesmo protagonizado por Marco Silva e o ex-Sporting Pablo Sarabia, num lance que teve João Palhinha também metido «ao barulho».

Tudo aconteceu ao minuto 72 e começou com um lance no qual Sarabia ficou a pedir falta de Palhinha, para desespero do antigo companheiro no Sporting, que o mandou levantar.

O lance prosseguiu e pouco mais de 10 segundos depois, Sarabia voltou a cair, desta feita junto ao banco do Fulham, num lance em que o árbitro assinalou falta de Andreas Pereira.

Na sequência surgiu então um «bate-boca» entre Marco Silva e Sarabia, com o espanhol a mandar calar Marco Silva e este repetiu-lhe «Isto não é Portugal».

Veja a parte final desse momento: