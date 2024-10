A Premier League anunciou, esta quinta-feira, os cinco nomeados para Melhor Treinador do mês de setembro, com especial destaque para a presença do nome do português Marco Silva.

A juntar ao treinador do Fulham, a liga inglesa nomeou também Mikel Arteta, do Arsenal, Unai Emery, do Aston Villa, Enzo Maresca, do Chelsea, e Arne Slot, do Liverpool.

A votação está aberta até segunda-feira e combina os votos dos adeptos com os de um painel de especialistas.

Em setembro, o Fulham de Marco Silva somou um empate, frente ao West Ham (1-1), e duas vitórias, uma na receção ao Newcastle (3-1) e outra em casa do Nottingham (1-0). O Fulham está em sexto lugar do campeonato, com 11 pontos.