O Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo segue invicto na Premier League e empatou a um golo na visita ao Crystal Palace. Na segunda ronda, na tarde deste domingo, o avançado Jota Silva não constou da convocatória.

Numa primeira parte controlada pelos anfitriões, o marcador foi inaugurado aos 37 minutos, pelo extremo Sarr. Na etapa complementar, a reação do Nottingham foi efetivada aos 57 minutos, pelo avançado Hudson-Odoi.

Em cima do derradeiro apito, aos 90+3m, o avançado Igor Jesus esteve próximo de completar a reviravolta. Todavia, pela esquerda, o remate cruzado do brasileiro embateu na trave.

O desfecho deixa a turma de Nuno Espírito Santo no quarto posto, com quatro pontos, igualada com o Chelsea (4.º). Segue-se a receção ao aflito West Ham (20.º), na tarde de domingo (14h).

Por sua vez, o Crystal Palace visita os noruegueses do Fredrikstad – no play-off da Liga Conferência (1-0) – na tarde de quinta-feira (17h). Entretanto, no domingo (19h), os londrinos visitam o Aston Villa (16.º). O Crystal Palace totaliza dois empates e ocupa o 13.º lugar.

Também nesta tarde, na estreia do Hill Dickinson Stadium na Premier League, o Everton derrotou o Brighton (2-0). Nos anfitriões, o avançado Beto foi suplente utilizado, enquanto o avançado Chermiti (ex-Sporting) não somou qualquer minuto.

Apesar da pressão forasteira, a eficácia do Everton revelou-se decisiva. Como tal, o médio Ndiaye e o lateral Garner – ambos assistidos por Jack Grealish (emprestado pelo Man City) – fizeram a diferença, aos 23 e 52 minutos, respetivamente.

Assim, o Everton ascende ao oitavo lugar, com três pontos, antes da visita aos Wolves (19.º), na tarde de sábado (18h). Quanto ao Brighton, cai para 17.º, com um ponto – segue-se a receção ao Man City (6.º), na tarde de domingo (14h).