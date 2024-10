O Nottingham Forest foi multado em 750 mil libras (895 mil euros) por acusar de parcialidade o árbitro Stuart Attwell, no papel de vídeo-árbitro, após um jogo diante do Everton, na última temporada. A sanção foi anunciada pela federação inglesa de futebol.

Os factos aconteceram no passado dia 21 de abril. Após uma derrota dos homens de Nuno Espírito Santo por 2-0, em Goodison Park.

«Três decisões extremamente más - três penáltis não assinalados - que não podemos aceitar. Avisámos a PGMOL de que o VAR [Stuart Attwell] é um adepto do Luton antes do jogo, mas não o mudaram. A nossa paciência foi posta à prova várias vezes. O Nottingham vai agora considerar as suas opções», escreveram no X, antigo Twitter.

Através dos canais oficiais, o clube reagiu ao sucedido, dizendo que estava «extremamente desapontado» e considera a sanção desproporcionada e aponta ao recurso.

A referência ao Luton aconteceu porque tanto o Nottingham como o Luton Town tentavam evitar a despromoção para a segunda divisão inglesa. Além de NES, o português Jota Silva atua no clube.