Nuno Espírito Santo, treinador do Nottingham Forest, foi nomeado para o prémio de treinador de dezembro na Premier League. O português, de 50 anos, superou a concorrência no mês de outubro.

Depois de cinco vitórias consecutivas, frente a Manchester United, Aston Villa, Brentford, Tottenham e Everton, Nuno Espírito Santo concorre com Eddie Howe (Newcastle), Andoni Iraola (Bournemouth) e Arne Slot (Liverpool).

O Nottingham ocupa o 3.º lugar da Premier League, com 37 pontos, somente superado por Arsenal e Liverpool.

