Chris Wood x3 e primeira vitória de Nuno Espírito Santo ao comando do Nottingham Forest.

No primeiro de cinco jogos do «Boxing Day», o Forest venceu ao início da tarde desta terça-feira ao Newcastle, por 3-1, em St James Park, em duelo da 19.ª jornada da Premier League.

Um triunfo com reviravolta e Chris Wood em destaque, ao virar o jogo com três golos, contra a antiga equipa, depois de Alexander Isak ter inaugurado o marcador de penálti, aos 23 minutos.

Porém, a primeira parte acabou melhor para o Nottingham Forest, que empatou no primeiro de três minutos de compensação, por Chris Wood, num contra-ataque concluído na pequena área, após passe de Anthony Elanga.

Na segunda parte, a fórmula repetiu-se, com uma saída rápida de Elanga e um passe a rasgar para Chris Wood, que ainda trocou as voltas a Dan Burn, antes de bater Martin Dúbravka para o bis e a reviravolta, aos 53 minutos. Pouco depois, aos 60 minutos, Wood fugiu à marcação e, isolado com um passe longo de Murillo, fintou Dúbravka e fez o hat-trick para o 3-1 a favor dos visitantes.

O Forest, que nas últimas sete jornadas tinha sofrido seis derrotas (com um empate pelo meio na visita ao Wolverhampton), está de regresso aos triunfos e chega aos 17 pontos, garantindo que termina a jornada em zona de permanência. É, à condição, 16.º classificado. Já o Newcastle sofre a quarta derrota nas últimas cinco jornadas, mantém os 29 pontos, mas tem o 7.º lugar em risco, à mercê de Manchester United (28) e Brighton (27), equipas com menos um jogo disputado.

Na estreia pelo Forest, no sábado, Nuno Espírito Santo tinha perdido na receção ao Bournemouth (2-3).