O Crystal Palace venceu este sábado o Tottenham por 3-0, num dérbi londrino a contar pela 4.ª jornada da Premier League.

A equipa de Nuno Espírito Santo [na foto] era a única que havia vencido todos os jogos na Premier League, mas esta tarde caiu com estrondo no Selhurst Park, num resultado feito no quarto de hora final.

Zaha abriu o marcador aos 76m, de penálti, Édouard ampliou aos 84m e três minutos depois dos 90 bisou, sentenciando o resultado final.

Os Spurs, refira-se, jogaram com menos um desde o minuto 58, por expulsão de Tanganga devido a acumulação de cartões amarelos.

Os Spurs lideram ainda provisoriamente, com 9 pontos em quatro jogos, mas podem ser ultrapassados nesta jornada. O Crystal Palace soma 5 pontos e ocupa para já o 11.º posto.

