Muitas vezes criticado, Onana foi o vencedor da defesa do mês de Setembro da Premier League.

No jogo entre o Crystal Palace e o Man. United (0-0), da quinta jornada do campeonato, o guarda-redes dos red devils esteve em destaque aos 65 minutos do encontro.

Num primeiro momento, Eddie Nketiah recebe a bola de frente para a baliza e remata ao canto inferior direito, mas Onana estica-se todo e consegue defender. Ismaïla Sarr aparece rapidamente para a recarga, no entanto é travado pelo guardião camaronês.

Esta época, Onana já fez um total de 10 jogos e sofreu 13 golos.

Veja as duas incríveis defesas: