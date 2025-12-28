Desta vez não foi de forma tão agressiva como no jogo de novembro ante o Newcastle, mas o treinador Pep Guardiola voltou a mostrar, no sábado, descontentamento com um operador de câmara.

Tudo aconteceu após a vitória do Manchester City ante o Nottingham, com o treinador a exibir o seu descontentamento quando estava a ser filmado ao agradecer o apoio dos adeptos.