A goleada do Liverpool ao Manchester United (4-0) expôs as diferenças entre os dois rivais ingleses que o próprio treinador dos red devils reconheceu no final do jogo.

«É embaraçoso, é dececionante, talvez até humilhante», disse Ralf Rangnick à Sky Sports.

«Temos de aceitar que eles estão seis anos à nossa frente. Quando o Jurgen Klopp chegou, eles mudaram o clube e elevaram não apenas a equipa, mas o clube e a cidade a um novo nível. É isso que precisa de acontecer connosco nas próximas janelas de transferências», acrescentou.

Refira-se que o Man. United caiu para o sexto posto da Premier League e perdeu a oportunidade de igualar o Tottenham no quarto lugar, na corrida por uma vaga para a Liga dos Campeões.