Além de estarem nomeados para jogador do ano da Premier League, Rúben Dias e Bruno Fernandes ainda estão na corrida para mais dois prémios.

O defesa do Manchester City é um dos concorrentes ao prémio de jogador jovem do ano, ao lado de Dominic Calvert-Lewin, Phil Foden, Illan Meslier, Mason Mount, Marcus Rashford, Declan Rice e Bukayo Saka.

✨ It's time for one of these bright stars to be crowned @Hublot Young Player of the Season ✨



Make your choice ➡️