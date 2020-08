Pedro Rodríguez despediu-se do Chelsea e, de acordo com a imprensa espanhola, vai representar a Roma a partir de setembro.

O internacional espanhol deixou uma mensagem nas redes sociais onde salienta a experiência na Premier League ao longo de meia década.

«Depois de cinco anos maravilhosos, chega ao fim a minha etapa no Chelsea. [...] Foi um prazer e uma honra representar este grande clube e ganhar a Premier League, a Taça de Inglaterra e a Liga Europa, assim como poder competir com os melhores do mundo», escreveu o extremo espanhol de 33 anos.

Além dos títulos conquistados, o ex-Barcelona fez no Chelsea 206 jogos, tendo marcado 43 golos e feito 28 assistências.