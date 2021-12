Thomas Tuchel teceu duras críticas ao calendário do futebol inglês, no rescaldo da vitória no Villa Park, e voltou a pedir o regresso das cinco substituições na Premier League, numa altura em que as equipas inglesas têm de lidar com várias lesões e surtos de covid-19.

«As cinco substituições foram inventadas devido à covid-19, toda a Europa tem cinco substituições, todos têm uma pausa de inverno. Põem o peso nos ombros dos jogadores, fazem-nos jogar a toda a hora, mesmo com casos de covid-19 ou lesões e isto não vai parar», começou por dizer aos microfones da Sky Sports.

«As pessoas sentadas nas cadeiras, numa mesa ou noutro lugar qualquer dos escritórios tomam estas decisões», criticou ainda.

O técnico dos blues assumiu estar «muito preocupado» com a situação e abordou o caso de Romelu Lukaku, regressado à competição depois do teste positivo à covid-19.

«Teve uma grande exibição, mas não é justo, ele [Lukaku] não está pronto para isto, mesmo que queira. Todos nós estamos há 10 dias com gripe na cama.»

Recorde-se que o aumento de três para cinco substituições foi permitido no pico da pandemia, em 2020, mas, em sentido contrário à maioria dos campeonatos europeus, tal decisão foi revertida na Premier League no arranque da presente época.