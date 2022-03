O Chelsea está à venda, mas Thomas Tuchel garante que os jogadores estão a par de todo o processo, embora reconheça que a situação causou alguma incerteza no seio do clube.

«Eles sabem, tivemos uma reunião com o Petr Cech [diretor técnico], que fez um breve resumo e explicou a situação. Não era algo que já não soubéssemos, temos que viver nesta situação. Não faz sentido preocuparmo-nos muito porque não temos muita influência, se é que temos alguma influência. Podemos concentrar-nos no futebol», disse o treinador dos blues em cofnerência de imprensa.

«Claro que há incerteza, como acontece com todos os humanos, há quase 100 pessoas aqui e todos sentem isto de maneira diferente. Alguns vão sentir medo, outros ficarão animados, alguns ficarão tristes e acho que tudo é justificável. Mas podemos e devemos focar-nos no que mais amamos e isso é o futebol», acrescentou.

Apesar do momento conturbado dos londrinos, o técnico alemão não tem receio em perder o lugar.

«Trabalhar na Premier League e em Inglaterra e sentir a tradição e o amor pelo desporto.... É um lugar incrível para se estar. O Chelsea, do meu ponto de vista, é o ajuste perfeito e eu amo estar aqui e tudo sobre o clube. Espero continuar. Espero um desfecho positivo e ainda acho que o Chelsea é um clube forte e vai continuar forte. O nosso proprietário decidiu vender o clube, mas está a vender um clube forte, sólido e muito bem organizado ao mais alto nível», vincou.

Recorde-se que Roman Abramovich anunciou esta terça-feira a intenção de vender o Chelsea. Numa nota divulgada no site do clube, o multimilionário russo justifica a decisão com a situação atual, sem referir o conflito armado entre Rússia e Ucrânia, frisando que é o melhor para ambas as partes.