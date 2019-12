José Mourinho averbou o primeiro empate no comando técnico do Tottenham, que esta tarde não foi além de uma igualdade a dois golos no reduto do Norwich em jogo da 20.ª jornada da Premier League.

O Norwich, último classificado, colocou-se em vantagem aos 18m por Vrancic e chegou ao intervalo em vantagem.

Na segunda parte, Eriksen, de livre, fez o empate aos 55m, mas cinco minutos depois um autogolo de Aurier voltou a colocar a equipa da casa em vantagem.

A 10 minutos do final, Harry Kane, na conversão de uma grande penalidade sofrida por ele mesmo acabou por sentenciar o resultado final em 2-2.

Com este resultado, o Tottenham soma 30 pontos e está no quinto lugar da Premier League à condição, em igualdade pontual com o Wolverhampton, que tem menos um jogo. Por sua vez, o Norwich segue no último lugar, com 13 pontos.