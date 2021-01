O Tottenham defronta esta quinta-feira o Liverpool para a Premier League, num encontro que volta a colocar frente a frente José Mourinho e Jürgen Klopp.

Na conferência de imprensa de antevisão, o técnico português foi questionado sobre a relação com o alemão.

«Não sou amigo de Jürgen Klopp porque nunca passei tempo com ele», começou por responder Mourinho.

«O Nuno Espírito Santo foi meu jogador, Brendan Rodgers trabalhou no mesmo clube que eu durante alguns anos... Quando temos algo em comum ou conhecemos bem a pessoa podemos dizer que gostamos dessa pessoa, que é nossa amiga, ou não gostamos», continuou o técnico, prosseguindo: «No caso do Jurgen, são cinco minutos antes e depois do jogo. É um colega que respeito, não tenho problemas com ele e acredito que ele não tenha problemas comigo. Problema nenhum.»

Recorde-se que em dezembro as duas equipas encontraram-se em Anfield, com o Liverpool a vencer, e Mourinho foi ter com Klopp no final, dizendo-lhe que «a melhor equipa perdeu». O técnico alemão afirmou na altura que achou que o português estava a brincar.