Sem papas na língua, Danny Rose, internacional inglês de 29 anos, cedido pelo Tottenham de José Mourinho ao Newcastle, diz que não compreende como, em plena pandemia de covid-19, o futebol possa voltar à atividade.

«Quero muito voltar a jogar futebol, mas da forma que as coisas estão agora, tenho consciência de que há pessoas a passar muito pior que eu, devido à pandemia de coronavírus, muito pior que eu. Não quero estar aqui a reclamar de nada, apenas pelo facto de estarem a sugerir que voltemos ao futebol, basicamente como cobaias ou ratos de laboratório. Vamos experimentar esta fase e ver se funciona ou não… Posso estar, potencialmente, a arriscar a minha saúde para que as pessoas tenham entretenimento, e, para ser honesto isso não é algo em que eu queira estar envolvido.», referiu o jogador numa conversa no podcast ‘The Lockdown Tatics’.

Danny Rose, que tem contrato com o Tottenham até junho de 2021 foi sempre uma segunda escolha de José Mourinho, desde que o português assumiu o comando técnico dos Spurs, em novembro de 2019. A época ficou mesmo marcada por um diferendo público entre os dois devido à não convocatória do lateral esquerdo para um jogo com o Watford.

Depois de uma troca de palavras entre ambos na comunicação social, o destino de Danny Rose acabou a cedência ao Newcastle, clube onde ficará até final da temporada, naquele que é o quinto empréstimo do jogador desde que chegou ao Tottenham, em 2007.