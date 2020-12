Além de Bruno Fernandes, que foi eleito jogador do mês de novembro pela Premier League, também José Mourinho esteve em destaque e foi eleito treinador do mês.

O anúncio acabou de ser feito pela Premier League, mas Mourinho já tinha revelado nas redes sociais que tinha ganho.

O técnico do Tottenham fez um vídeo a agradecer. Juntou alguns jogadores numa sala e, com o prémio em frente, começou por afirmar: «Diz treinador do mês, mas, para mim, é equipa do mês. É sobre os jogadores e todas as pessoas que não estão aqui, mas trabalham arduamente comigo: treinadores, assistentes, especialistas em medicina desportiva, analistas e outros.»

Em novembro, o Tottenham não perdeu nenhum jogo para a Premier League e garantiu a liderança da tabela.

O vencedor do prémio de Outubro foi outro português: Nuno Espírito Santo.