Depois da derrota do Manchester United diante do Everton (1-0), o West Ham poderia distanciar-se dos red devils caso vencesse na deslocação ao terreno do Brentford.

Ora, os hammers perderam por 2-0 e continuam no sexto lugar, com os mesmos 51 pontos do Man. United, sétimo, embora o conjunto de Old Trafford tenha menos um jogo realizado.

Bryan Mbeumo marcou o primeiro golo do encontro (48m) e assistiu Ivan Toney (64m) para este fixar o resultado final.

Também este domingo, o Leicester recebeu e venceu o Crystal Palace (2-1).

Ademola Lookman abriu o marcador (39m) e Dewsburry-Hall aumentou a vantagem dos foxes no último minuto da primeira parte. O Palace marcou por Zaha (65m).

Num duelo de aflitos, o Norwich bateu o Burnley por 2-0, mas continua no último lugar da Premier League, com 21 pontos. Já o Burnley, é antepenúltimo, com 24.

Pierre Lees Melou foi o autor do golo inaugural (9m) e o finlandês Teemu Pukki fechou as contas da partida (86m).