O West Ham venceu por 2-1 na receção ao Everton, este domingo.

Com um livre magistral, Aaron Cresswell abriu a contagem (32m), mas os toffees responderam já no segundo tempo, por intermédio de Mason Holgate (53m).

Os londrinos iriam voltar à liderança do marcador cinco minutos depois, graças a um golo de Jarrod Bowen, que fixou o resultado final, ainda antes de Michael Kane ver o segundo amarelo e a equipa de Liverpool ficar reduzida a dez unidades (65m).

Este triunfo permite ao West Ham subir ao quinto lugar, ainda que à condição, já que o Tottenham, sexto classificado com os mesmos 51 pontos, tem dois jogos por disputar.

Já o Everton, orientado por Frank Lampard - sete derrotas em 11 jogos-, está no lugar imediatamente acima da linha de água, com mais três pontos do que o antepenúltimo. Ainda assim, os toffees também têm duas partidas em atraso.