Diogo Jota, que marcou na vitória do Liverpool, foi o único português com motivos para sorrir na tarde deste sábado na Premier League.

No jogo com mais portugueses em campo, o Wolverhampton foi goleado em casa pelo Brighton por 4-1.

Mitoma esteve em grande e inaugurou o marcador aos 15m depois de uma excelente jogada individual.

Com José Sá, Nelson Semedo, Pedro Neto, Matheus Nunes e Fábio Silva no onze titular – Toti Gomes entrou na segunda parte - a entrada dos wolves na segunda parte deitou tudo a perder.

Estupiñan fez o 2-0 logo no primeiro minuto do segundo tempo após assistência de Mitoma e aos 55m já a equipa de De Zerbi vencia por 4-0, com bis de March após duas assistências de Enciso.

O ex-Sporting Sarabia ainda assistiu para Hwang fixar o resultado, mas o Wolves somaria mesmo a segunda derrota em duas jornadas e ainda viu Matheus Nunes ser expulso com o segundo cartão amarelo nos descontos.

A segunda vitória a abrir a Premier League deixa o Brighton na liderança, com seis pontos.

Quem também teve uma tarde para esquecer foi o Fulham de Marco Silva, que perdeu em casa com o Brentford por 3-0.

Com João Palhinha a iniciar a partida no banco, Wissa abriu o marcador para o Brentford em cima do intervalo.

Aos 64m, Ream cometeu penálti e foi expulso por acumulação de amarelos e Mbeumo aumentou a vantagem para o Brentford.

O treinador português lançou então Palhinha para o jogo e foi já com o médio em campo que Mbeumo bisou e fechou o marcador em 3-0 nos descontos.

O Brentford passa a somar quatro pontos, mais um do que o Fulham.