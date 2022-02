O West Ham-Wolves (1-0) começou com um momento carregado de simbolismo para o futebolista ucraniano Andriy Yarmolenko.

O jogador, que estava de folga por ter ficado «visivelmente perturbado» com o conflito que decorre na Ucrânia, viu os companheiros vestirem camisolas com o seu nome durante o aquecimento e o capitão Declan Rice, inclusive, mostrou a camisola n.º 7 quando as equipas perfilaram no relvado.

Nos ecrãs do estádio surgiram mensagens de apoio a Yarmolenko e ao povo ucraniano.

«No dia em que tudo começou, ele estava em pedaços no centro de treinos, assim como todos nós pela situação dele», disse Rice no final do jogo.

Veja o momento: