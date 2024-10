Lamine Yamal venceu, esta segunda-feira, o Prémio Kopa, que premeia o melhor futebolista jovem do ano.

Numa lista que contava com o português João Neves (terminou na sexta posição), o internacional espanhol arrecadou o troféu, depois de ter sido uma das principais figuras da seleção espanhola, na conquista do Euro 2024.

LAMINE YAMAL IS THE 2024 KOPA TROPHY!



The 17 year old spanish wonder boy can't be stopped from @FCBarcelona! ✨🇪🇸 #TrophéeKopa #ballondor @championsleague pic.twitter.com/iKeIHAURrZ