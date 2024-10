Emiliano Martínez conquistou, esta segunda-feira, o Prémio Yashin, que distingue o melhor guarda-redes do ano.

Numa lista que contava com o português Diogo Costa (terminou em 8.º lugar), o internacional argentino revalidou a conquista da última temporada, após se ter sagrado Campeão do Mundo. Recorde-se que esta época, o guardião do Aston Villa arrecadou a Copa América, ao serviço da Argentina.