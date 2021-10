Abel Ferreira e Leonardo Jardim estão na lista de 24 treinadores escolhidos pela IFFHS (Federação Internacional da História e Estatísticas do Futebol) para melhor do mundo em 2021.



Abel e Jardim são os únicos portugueses neste grupo de elite, cujo objetivo passa por suceder a Hansi Flick, vencedor em 2020.



Abel Ferreira, 42 anos, está há um ano no Palmeiras e já tem muito trabalho para apresentar: uma Taça Libertadores e uma Taça do Brasil, aos quais pode ainda este ano juntar outros troféus. Abel Ferreira voltou a qualificar o Palmeiras para a final da Libertadores e está ainda no segundo lugar do Brasileirão, com nove jornadas por realizar.



Leonardo Jardim, 47 anos, trocou o Mónaco pelo Al Hilal e vai disputar a final da Liga dos Campeões Asiática.



LISTA DE FINALISTAS:



Thomas Tuchel (Alemanha, Chelsea)

Josep Guardiola (Espanha, Manchester City)

Mauricio Pochettino (Argentina, PSG)

Zinedine Zidane (França, Real Madrid *)

Unai Emeri (Espanha, Villarreal)

Ole Gunnar Solskjær (Noruega, Manchester United)

Hans-Dieter Flick (Alemanha, Bayern)

Julian Nagelsmann (Alemanha, Leipzig)

Diego Simeone (Argentina, Atlético Madrid)

Antonio Conte (Itália, Inter *)

Christophe Galtier (França, Lille)

Yuriy Vernydub (Ucrânia, Sheriff)

Renato Gaúcho (Brasil, Flamengo)

Abel Ferreira (Brasil, Palmeiras)

Alexi Stival “Cuca” (Brazil, Atlético Mineiro)

Pitso Mosimane (África do Sul, Al Ahly SC )

Manqoba Mngqithi (África do Sul,Mamelodi Sundowns)

Moeni Chaabani (Tunísia, Esp Tunis)

Jim Curtin (EUA, Philadelphia Union)

Santiago Solari (Argentina, CF America team)

Javier Aguirre (México, CF Monterrey)

Juan Reynoso (Peru, Cruz Azul team)

Leonardo Jardim (Portugal, Al Hilal FC)

Gi dong Kim (Coreia do Sul, Pohang Steelers)