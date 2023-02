Lionel Messi e Kylian Mbappé concorrem à categoria de desportista masculino do ano dos Prémios Laureus.

O argentino conquistou o primeiro Cmapeonato do Mundo da carreira precisamente na final disputada ante a França, seleção do companheiro do PSG, que ainda assim arrecadou o prémio de melhor marcador da competição.

A lista conta ainda com o já habitual Rafa Nadal, que conquistou dois Grand Slam em 2022 e chegou aos 22 na carreira. Também o campeão do mundo de Fórmula 1, o neerlandês Max Verstappen, voltou a ser nomeado.

Steph Curry, após uma temporada que que guiou os Golden State Warriors ao quarto título da NBA em oito anos, está presente no leque de candidatos, onde também se inclui o sueco Mondo Duplantis, que continua a elevar a fasquia no salto com vara, tendo batido o recorde do mundo três vezes no ano passado.

Na categoria feminina, a velocista jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce surge como uma das favoritas, depois de chegar ao quinto título nos 100 metros em campeonatos do mundo.

Compete com a nadadora norte-americana Katie Ledecky, outra vencedora em série, que arrecadou quatro ouros mundiais em 2022, chegando a inéditos 19, mas também com a recordista do mundo dos 400 metros barreiras, Sydney McLaughlin-Levrone (EUA).

Completam a lista a tenista polaca Iga Swiatek, que venceu em Roland Garros e no US Open no ano transato, com a norte-americana Mikaela Shiffrin a constar por mais um ano histórico no esqui alpino.

Concorrem ainda a equipa do ano a seleção argentina campeã do mundo e a seleção feminina inglesa campeã europeia de futebol, mas também o râguebi francês, os Golden State Warriors, o Real Madrid e a Red Bull.

As meias-finais do Mundial de futebol alcançadas por Marrocos são notadas nos nomeados para revelação do ano, que vai do tenista Carlos Alcaraz a Tobi Amusan, da Nigéria, passando por Nathan Chen e Elena Rybakina.

Quanto a regressos, seja de lesão ou de outras dificuldades na carreira, a Laureus destacou o de Tiger Woods, no golfe, voltou a destacar Annemiek van Vleuten, no ciclismo, e destacou o nível de elite do dinamarquês Christian Eriksen, após uma paragem cardíaca durante o Euro 2020.

Na categoria de desporto adaptado, os quatro Grand Slam de Diede de Groot, no ténis, são o principal destaque, mas também os dois ouros nos Jogos Paralímpicos Pequim2022 de Oksana Masters, dos Estados Unidos, e o tetra olímpico do norueguês Jesper Saltvik Pedersen, no esqui alpino.