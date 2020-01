Cristiano Ronaldo, cinco vezes nomeado para o prémio de melhor atleta masculino (2009, 2014, 2015, 2017 e 2018), voltou, pelo segundo ano consecutivo, a não marcar presença entre os nomeados para os Prémios Laureus.

Na categoria de «Atleta masculino do ano», Messi é o único futebolista presente. Tiger Woods, que conquistou as duas primeiras edições do prémio (2000 e 2001) e Rafael Nadal, que venceu em 2011, podem repetir conquista. Lewis Hamilton, Marc Marquéz e Eliud Kipchoge são os restantes nomeados.

Já na categoria «Atleta feminina do ano», estão nomeadas Megan Rapinoe (futebol), Simone Biles (ginástica), Naomi Osaka (ténis), Allyson Felix e Shelly-Ann (atletismo) Fraser-Pryce e Mikaela Shiffrin (esqui).

O Liverpool, vencedor da passada edição da Liga dos Campeões, compete nas categorias de «Equipa do ano» e também de «Regresso do ano».

Veja todos os nomeados:

Atleta masculino do ano:

Lewis Hamilton (GB, Fórmula 1).

Eliud Kipchoge (Que, atletismo).

Marc Márquez (Esp, motociclismo).

Lionel Messi (Arg, futebol).

Rafael Nadal (Esp, ténis).

Tiger Woods (EUA, golfe).

Atleta feminina do ano:

Simone Biles (EUA, ginástica).

Allyson Felix (EUA, atletismo).

Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jam, atletismo).

Naomi Osaka (Jap, ténis).

Megan Rapinoe (EUA, futebol).

Mikaela Shiffrin (EUA, esqui).

Equipa do ano:

Seleção norte-americana de futebol feminino.

Liverpool (futebol).

Mercedes-AMG Petronas (Fórmula 1).

Seleção sul-africana de râguebi.

Toronto Raptors (NBA).

Seleção espanhola de basquetebol.

Revelação do ano:

Cori Gauff (EUA, ténis).

Bianca Andreescu (Can, ténis).

Egan Bernal (Col, ciclismo).

Seleção japonesa de râguebi.

Andy Ruiz Jr. (EUA, boxe).

Regan Smith (EUA, natação).

Regresso do ano:

Andy Murray (GB, ténis).

Liverpool (GB, futebol).

Sophia Flörsch (Ale, automobilismo).

Christian Lealiifano (Nzl, râguebi).

Kawhi Leonard (EUA, basquetebol).

Nathan Adrian (EUA, natação).