Thiago Santana, segundo melhor marcador da Liga, com seis golos marcados pelo Santa Clara, foi eleito Melhor Jogador da Liga nos meses de setembro e outubro, segundo os prémios mensais atribuídos pelo Sindicato de Jogadores que também elegeu Pedro Gonçalves, do Sporting, como o Melhor Jovem no mesmo período.

O avançado brasileiro destacou-se no arranque da nova temporada com cinco golos nas cinco primeiras jornadas e, com uma votação de 28,28 por cento, destacou-se à frente de Pepe (FC Porto), com 19,40 por cento, e de Darwin Nuñez (Benfica), com 10,88 por cento.

Pedro Gonçalves, por seu lado, foi eleito melhor jovem da Liga, com 21,02 por cento, destacando-se à frente de Filipe Soares (Moreirense), com 14,01 por cento, e de Nuno Santos (Boavista), com 12,28 por cento.

Quanto à II Liga, o Sindicato de Jogadores elegeu Feliz (Feirense) como melhor jogador e André Vidigal (Estoril) como melhor jovem, também em relação aos meses de setembro e outubro.