Pedro Gonçalves foi distinguido pelo Sindicato como o melhor jogador da Liga em novembro.



O médio do Sporting fez seis golos e uma assistência nos três jogos do campeonato em que participou e recolhei 18,77 por cento das preferências, superando a concorrência do portista Sérgio Oliveira (14,12 por cento) e de Daniel Guimarães, guarda-redes do Nacional (9,86 por cento).



Por sua vez, o avançado do Estoril Yakubu Aziz destacou-se na Segunda Liga com três golos e uma assistência em três aparições e foi eleito como o melhor jogador de novembro à frente de Abel Camará e de Fabiano Souza.