A SofaScore, parceira do Maisfutebol, anunciou a lista dos melhores jogadores de 2023/24 de cada uma de um total de cinquenta campeonatos, masculinos e femininos, de todo o mundo. Viktor Gyökeres é o natural vencedor da liga portuguesa, numa lista em que também estão destaque jogadores como Fotis Ioannidis (melhor jogador da Grécia), Andreas Schjelderup (melhor jogador da Dinamarca) ou Josué (melhor jogador da Polónia).

Em Portugal, Viktor Gyökeres, com um total de 29 golos e 9 assistências na época passada, foi o jogador mais pontuado pela conceituada plataforma de desporto, com um total de 7.92 pontos, mas há mais jogadores com ligações a Portugal nesta lista.

Fotis Ioannidis, que foi alvo do Sporting na última janela de mercado, foi eleito melhor jogador da liga grega, com um total 7.54 pontos, ao serviço do Panathinaikos, enquanto Andreas Schjelderup, avançado emprestado pelo Benfica ao Nordsjaelland, na época passada, também foi eleito melhor jogador da liga dinamarquesa, com 7.54 pontos.

Josué, médio formado no FC Porto, atualmente no Coritiba, no Brasil, é o único português nesta lista e destacou-se, em 2023/24, como melhor jogador da liga polaca, com um total de 7.63 pontos.

Em relação às Big-5, os cinco principais campeonatos da Europa, não há grandes surpresas, com Rodri (Manchester City) a destacar-se na Premier League, inglesa; Kyllian Mbappé (PSG) na Ligue 1 francesa; Hakan Çalhanoglu (Inter Milão) na Série A italiana; Jude Bellingham (Real Madrid) na La Liga espanhola; e Harry Kane (Bayern Munique) na Bundesliga alemã.

Eis a lista completa com os 50 vencedores:

Marco Grüll (AUT Bundesliga) – 7.58

Rodri (ENG Premier League) – 8.01

Khadija Shaw (ENG Women's Super League) – 7.91

Crysencio Summerville (ENG Championship) – 7.79

Kylian Mbappé (FRA Ligue 1) – 7.89

Sakina Karchaoui (FRA Division 1 Féminine) – 7.97

Gauthier Hein (FRA Ligue 2) – 7.65

Harry Kane (GER Bundesliga) – 7.76

Ewa Pajor (GER Frauen-Bundesliga) – 7.84

Fotis Ioannidis (GRE Stoiximan Super League) – 7.54

Hakan Çalhanoğlu (ITA Serie A) – 7.68

Manuela Giugliano (ITA Serie A Femminile) – 7.86

Salvatore Esposito (ITA Serie B) – 7.52

Joey Veerman (NED Eredivisie) – 8.26

Viktor Gyökeres (POR Liga Portugal Betclic) – 7.92

Salem Al-Dawsari (KSA Saudi Pro League) – 7.92

Guélor Kanga (SRB Mozzart Bet Superliga) – 7.88

Jude Bellingham (ESP LaLiga) – 8.05

Iñigo Vicente (ESP LaLiga 2) – 7.45

Caroline Graham Hansen (ESP Liga F) – 8.63

Dries Mertens (TUR Trendyol Süper Lig) – 7.61

Juan Brunetta (MEX Liga MX) – 7.88

Ramón Miérez (CRO HNL) – 7.55

Cameron Puertas (BEL Pro League) – 7.59

Johan Rojas (COL Primera A, Apertura) – 7.52

Veljko Birmančević (CZE 1. Liga) – 7.70

Andreas Schjelderup (DEN Superliga) – 7.54

Mohamed Chibi (EGY Premier League) – 7.58

Dimitri Petratos (IND Indian Super League) – 7.64

Josué (POL Ekstraklasa) – 7.63

Akram Afif (QAT Stars League) – 8.86

Florinel Coman (ROU Super Liga) – 7.86

James Tavernier (SCO Premiership) – 7.96

Caner Erkin (TUR Trendyol 1.Lig) – 7.68

Fábio Lima (UAE Pro League) – 7.97