Bola de Ouro: Rodrigo Mora e João Neves nomeados para o Prémio Kopa
Médio-ofensivo do FC Porto estreia-se nas nomeações para o conceituado prémio atribuído pela France Football
Rodrigo Mora e João Neves estão entre os jogadores nomeados para o Troféu Kopa, galardão da cerimónia Bola de Ouro que distingue o melhor jogador sub-21 do Mundo.
João Neves, recorde-se, já tinha estado estado nomeado no ano passado, quando ficou no sexto lugar, enquanto o criativo do FC Porto estreia-se na corrida ao prémio atribuído pela revista France Football.
Entre os candidatos volta a estar também Lamine Yamal, estrela do Barcelona que venceu o galardão no ano passado. Destaque ainda para as presenças de Désiré Doué, avançado campeão europeu pelo PSG, Estevão, avançado brasileiro transferido neste defeso do Palmeiras para o Chelsea, e Dean Huijsen, defesa-central espanhol contratado recentemente pelo Real Madrid ao Bournemouth.
Os dez candidatos ao Troféu Kopa:
Ayyoub Boaddi
Paul Cubarsí
Désiré Doué
Estevão
Dean Huijsen
Myles Lewis-Skelly
Rodrigo Mora
João Neves
Lamine Yamal
Kenan Yildiz