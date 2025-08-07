Rodrigo Mora e João Neves estão entre os jogadores nomeados para o Troféu Kopa, galardão da cerimónia Bola de Ouro que distingue o melhor jogador sub-21 do Mundo.

João Neves, recorde-se, já tinha estado estado nomeado no ano passado, quando ficou no sexto lugar, enquanto o criativo do FC Porto estreia-se na corrida ao prémio atribuído pela revista France Football.

Entre os candidatos volta a estar também Lamine Yamal, estrela do Barcelona que venceu o galardão no ano passado. Destaque ainda para as presenças de Désiré Doué, avançado campeão europeu pelo PSG, Estevão, avançado brasileiro transferido neste defeso do Palmeiras para o Chelsea, e Dean Huijsen, defesa-central espanhol contratado recentemente pelo Real Madrid ao Bournemouth.

Os dez candidatos ao Troféu Kopa:

Ayyoub Boaddi

Paul Cubarsí

Désiré Doué

Estevão

Dean Huijsen

Myles Lewis-Skelly

Rodrigo Mora

João Neves

Lamine Yamal

Kenan Yildiz