Prémios de melhor jogador da I e II Ligas, de melhor treinador, de melhor jovem, melhor guarda-redes, mas também os primeiros prémios Fair-Play, com particular homenagem a Neno, entre outros.

Esta quinta-feira, na gala «Kick-Off», marcada pelos sorteios das competições profissionais do futebol português para a época 2021/2022, foram conhecidas todas as distinções da temporada anterior.

Confira, abaixo, todos os galardoados no evento que decorreu no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.

TODOS OS PRÉMIOS

Melhor jovem da I Liga: Pedro Gonçalves (Sporting)

Melhor jovem da II Liga: André Vidigal (Estoril)

Melhor treinador da I Liga: Ruben Amorim (Sporting)

Melhor treinador da II Liga: Álvaro Pacheco (Vizela)

Melhor jogador da II Liga: Miguel Crespo (Estoril)

Melhor guarda-redes da I Liga: Antonio Adán (Sporting)

Melhor guarda-redes da II Liga: Dani Figueira (Liga)

Prémio Fair-Play clube (Neno) I Liga: Moreirense

Prémio Fair-Play clube (Neno) II Liga: Sporting da Covilhã

Prémio Fair-Play jogador (Neno) I Liga: Luis Díaz (FC Porto)

Prémio Fair-Play jogador (Neno) II Liga: Ivo Gonçalves (Vizela)

Prémio Mérito da Fundação do Futebol: Task-Force da vacinação contra a covid-19

Troféu Media Partner da Liga: Zerozero

Prémio parceiro oficial: NOS